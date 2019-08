Шефът на ВАР в Англия призова хората да свикват с технологията

От този сезон в Англия системата за видеоповторения променя футбола, след като по всичко личи, че ще играе важна роля. За само два изиграни кръга от Премиър лийг ВАР се намеси много пъти и стана обект на разгорещени коментари. Според едни тя е за добро, а според други - само разваля футбола.Шефът на ВАР за английския шампионат Нийл Суорбрик призова хората да свикват по-бързо с нововъведението и смята, че най-много до 5 години това ще се е превърнало в нещо нормално и никой няма да се впечатлява.

“Toва е най-голямото предизвикателство в съдийството от основаването на Премиър лийг досега - коментира Суорбрик пред Sky News. - До 3-4 или най-много 5 години хората ще се връщат назад и няма да си спомнят каква е била играта без ВАР.”

Head of VAR at Stockley Park, Neil Swarbrick on the Rodri penalty decision:



“It was a coming-together of two players and it was looked at. The arm was around the top of the body, fractionally.



If you look at that in slow motion, multiple times, it's exaggerated..."