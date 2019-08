Моторни спортове Куартараро най-бърз в първата MotoGP тренировка на "Силвърстоун" 23 август 2019 | 13:21 - Обновена 0



The @sepangracing rider tops FP1, just 0.011s away from the all-time lap record! #BritishGP pic.twitter.com/Q5MzMrHn5a — MotoGP™ (@MotoGP) August 23, 2019 Фабио Куартараро със сателитна Yamaha бе най-бърз в първата тренировка от MotoGP на преасфалтираната писта "Силвърстоун". Неговото най-силно време се доближи на 0.011 сек от рекорда на трасето, поставен от шампиона с Honda Марк Маркес през 2017 година. С втора и трета най-бърза обиколка 45-минутната сесия приключиха Маркес и Маверик Винялес със заводска Yamaha. И четирите машини на Yamaha пък намериха място в топ 7, като най-бавната от тях бе тази на Валентино Роси. Новият асфалт на "Силвърстоун" е перфектен по думите на Доктора и пилота на Ducati Андреа Довициозо, които коментариха в екипите си, че на трасето няма неравности и сцеплението е добро. Преасфалтирането му бе извършено, след като миналата година състезанието трябваше да бъде отменено заради силен дъжд и липсата на добре функционираща отводнителна система на трасето. Освен това на него не липсваха и големи неравности. "First impressions are very good, speaking to @AndreaDovizioso and @ValeYellow46, the grip is very good with no bumps"



Michelin's Piero Taramasso speaking to Simon Crafar in pit-lane #BritishGP pic.twitter.com/0llU41nUVa — MotoGP™ (@MotoGP) August 23, 2019 Винялес влезе в топ 3, но 20 минути преди края на тренировката претърпя леко падане на завой номер 7. На същото място малко по-рано инцидент претърпя и Карел Ейбрахам със сателитен Ducati. After a strong start, @mvkoficial12 is down!



The @YamahaMotoGP rider, running P2 at the moment, but is forced to run back after a crash at Stowe! #BritishGP pic.twitter.com/AY0vKXgBPP — MotoGP™ (@MotoGP) August 23, 2019 Early crash for @Karel_Abraham17 at Stowe!



The @realeavintia rider is quickly up on his feet! #BritishGP pic.twitter.com/usEdQKNhOw — MotoGP™ (@MotoGP) August 23, 2019 Хорхе Лоренсо се завърна обратно на мотора си след като пропусна четири кръга заради възстановяване от фрактура на прешлен. Пилотът на Honda приключи сесията на последно място, на четири сек и половина от темпото на Куартараро. В началото на тренировката Маркес бе пилотът, който зае първото място в подредбата. Защитаващият титлата си в MotoGP подобряваше непрестанно времето си за обиколка, но в крайна сметка три минути преди края Куартараро подобри с повече от половин секунда постижението му. Зад Винялес четвърти се нареди Алекс Ринс със Suzuki, следван от Франко Морбидели, Довициозо и Роси. Осми остана родният герой Кал Кръчлоу със сателитна Honda, а зад него топ 10 допълниха Данило Петручи и Джак Милър с два мотора на Ducati.

