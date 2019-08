Солскяер: Погба скоро отново ще вкара дузпа, трябва да защитим играчите

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер даде традиционната си петъчна пресконферения преди срещите през уикенда във Висшата лига.

“Червените дяволи” посрещата Кристъл Палас в събота от 17:00 на “Олд Трафорд” и ще се опитат да се върнат на победния път, след като в понеделник вечер завършиха наравно 1:1 при гостуването си на Уулвърхамптън, а Пол Погба пропусна дузпа, което доведе до расистки скандал провокиран от обиди в социалните мрежи.

"Every single Premier League game gives you a different challenge and, of course, [Crystal Palace] are a very well organised team," says Ole. "They've got pace up front for counter-attacks and they're strong on set-pieces." #MUFC