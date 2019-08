Солскяер за Алексис: Водим разговори с клубове, ще видим какво ще стане

Нападателят на Манчестър Юнайтед Алексис Санчес все още може да напусне клуба, потвърди мениджърът Оле Гунар Солскяер на днешната си пресконференция.



Чилиецът дори пропусна заниманието през вчерашния ден, но след това стана ясно, че отсъствието му е било поради причини свързани с националния отбор. Играчът е взел участие в контролен мач при затворени врата във вторник и е оставил добро впечатление потвърди Солскяер. Все пак преговори за него продължават и бъдещето му няма да бъде ясно до края на трансферния прозорец. Основен фаворит за подписа на играча е Интер.

"Все още има разговори с някои клубове. Но той игра във вторник и се представи добре. Трябва да кажа, че тренира много добре. Все пак ще видим през септември какво ще стане”, остави вратата отворена за всякакво развитие мениджърът.

Solskjær on Alexis Sanchez: "There are still talks with some clubs but he played in that game and played well, he’s working hard and let’s see in September what’s going to happen." #mulive