Виландер: Федерер може да играе и на 40-годишна възраст

"Изглежда той има невероятната способност дори да загуби няколко двубоя в тура, това да не му влияе в голяма степен по отношение на това как работи, тренира и как играе петсетови мачове", коментира Виландер за “Евроспорт” преди US Open.



"Очевидно ще е мечта да мислим, че Роджър може да бъде заплаха в Големия шлем за още пет години, това няма да се случи, но бих прогнозирал, че неговата кариера ще приключи може би в края на 2021-ва или 2022-ра година", добави шведската легенда.



Относно играчите, които имат капацитета да се превърнат в следващите големи звезди на мъжкия тенис, Виландер посочи имената на Феликс Оже-Алиасим и Стефанос Циципас.

The 19-year-old Felix Auger-Aliassime is on



This week @felixtennis cracked the Top 20 and was featured in Vogue. The Canadian has the world wondering if he will threaten the reign of the Big Three.



