Моторни спортове Тежките падания с Honda шокирали Лоренсо 23 август 2019 | 12:17 - Обновена 0



копирано



MotoGP: PIC: Lorenzo's bike on the barrier after test fall: After the drama of Sunday's race, Jorge Lorenzo's Repsol Honda ends up on a tyre barrier at the Catalunya MotoGP test. https://t.co/oL0FRRS5Ns @Portal4Sport #MotoGP #Portal4Sport pic.twitter.com/iXJ91PTEHD — Portal 4 MotoGP (@Portal4MotoGP) June 17, 2019 Хорхе Лоренсо призна, че двете му тежки падания с Honda през юни и последвалата контузия в гърба му са създали съмнения около кампанията му с конструктора в MotoGP. Трикратният шампион в кралския клас на мотоциклетизма изпусна четири кръга заради фрактура на прешлен, получена при падане в тренировката на холандската писта "Асен". Малко по-рано пък Лоренсо претърпя тежко падане и в тест в Барселона, когато моторът му изхвърча отгоре на бариерите. По време на възстановяването си Лоренсо, чийто първи сезон с Honda е изпълнен с контузии, е обмислял възможността да се върне в Ducati още през 2020. В крайна сметка той отхвърли този шанс и заяви, че ще изпълни договора си с шампионите в MotoGP. "Аз съм човешко същество и след тези две толкова тежки катастрофи, особено тази в "Асен", и контузиите след тях, започнах да имам съмнения и да се питам дали е правилно да продължа. Мисля, че е нормално. Когато започнах да се възстановявам, съмненията малко по малко изчезваха. Реших да не си тръгвам по-рано и да довърша предизвикателството, което приех. Предизвикателството да съм конкурентен с Honda, да печеля състезания и с тях, да мога да кажа, че съм печелил с три различни машини (Yamaha, Ducati, Honda). Когато вече знаех, че тази контузия няма да ми създаде проблеми за в бъдеще и ще се възстановя напълно, се успокоих и се почувствах по-сигурен в това, което съм започнал", коментира Лоренсо. It's been a long road back for @lorenzo99! #BritishGP pic.twitter.com/2EIGeFvFqZ — MotoGP™ (@MotoGP) August 23, 2019 На въпрос дали Лоренсо се е свързал с Ducati или те с него, испанецът отклони въпроса и отвърна, че иска да говори само за бъдещето.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 116

1