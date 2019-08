Легенда на Наполи: Още ли чакаме Икарди? Да ходи в ада тогава!

Бившата звезда на Наполи Карека се обърна критично към нападателя на Интер Мауро Икарди. Неаполитанците силно желаят да привлекат с аржентинеца това лятом, но за момента информациите гласят, че той по-скоро ще откаже предложението.

"Все още ли чакаме отговор от Икарди? Ако не иска да отиде в Наполи, нека да отиде в ада", заяви Карека.

#Napoli hero Careca insists Mauro Icardi ‘can go to hell’ if he does not want to join, while backing Arkadiusz Milik to score 30 goals https://t.co/uS6X2U88ho #FCIM pic.twitter.com/xVHmg4qHo8