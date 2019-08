Ливърпул на път да изпревари Ман Юнайтед и да се приближи до Барселона

Ливърпул е близо до рекордна за стандартите на Премиър лийг сделка със спортния гигант Найк, съобщава “Дейли Мейл”.

“Червените”, които в момента са в последната година от договорните си отношения с “Ню Баланс”, водят активни преговори също така с Пума и Адидас, но американският концерн е лидер със своето предложение.

