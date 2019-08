Ривър и Бока все по-близо до нов титаничен сблъсък за Либертадорес

¡El Millonario le ganó por 2 a 0 a Cerro Porteño en el Monumental! Elegí a la #FiguraRiver de la noche pic.twitter.com/dyNvELhcKH — River Plate (@RiverPlate) August 23, 2019

@RiverPlate struck twice from the penalty spot to down @ccp1912oficial on Thursday night in the first leg of the #Libertadores quarterfinals! @FTBSantander pic.twitter.com/VkhqmiPNyX — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 23, 2019

Turn the volume up, sit back, and enjoy as El Monumental goes crazy while watching @RiverPlate

open up the advantage against @CCP1912oficial!



#Libertadores. pic.twitter.com/P0fijnM20c — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 23, 2019

Шампионът на Южна Америка Ривър Плейт направи сериозна крачка към нов исторически мач с Бока Хуниорс в Копа Либертадорес. "Милионерите" надвиха с 2:0 в първи четвъртфинал от турнира Серо Портеньо. Около 60 000 зрители на " Монументал " видяха две попадения от дузпи, но също така и напълно заслужена победа на домакините. Тя дойде след точните изпълнения от бялата точка на Игнасио Фернандес (8) и Рафаел Боре (65).Наставникът Марсело Гаярдо пък продължава да пише история с Ривър, ставайки треньорът с най-много мачове начело на славния клуб в Либертадорес - 57.При страхотна атмосфера в Буенос Айрес Ривър стартира в схема 4-4-2. Още във втората минута Де ла Крус беше изритан в наказателното поле от опитния нападател на гостите Ларивей. Реферът подмина ситуацията, но минута по-късно отиде да гледа ВАР, след като му беше сигнализирано от неговите колеги зад видео мониторите. След видяното повторение съдията Карило посочи бялата точка, а Фернандес беше точен за 1:0.Аржентинците продължиха да атакуват, но бившият страж на Ривър, Лацио Интер Карисо се справи добре и запази вратата си до края на първата част. Второто полувреме започна с нова намеса на ВАР, но този път, за да бъде правилно отменен гол на "милионерите", след като Суарес игра с ръка.В 65-ата минута Каско изведе технично Паласио, който беше фаулиран от Карисо и това означаваше втора дузпа за Ривър. Този път зад топката застана колумбийският нападател Боре, който също реализира и се отпуши в турнира, вкарвайки първото си попадение в седемте изиграни мача през тази кампания. В оставащите минути и двата тима можеха да се разпишат, но резултатът остане непроменен.Така Ривър ще стартира другата седмица в Асунсион с два гола преднина, които правят тима фаворит за класиране на полуфинала.Там с единия крак вече е вечният съперник Бока Хуниорс, който разби с 3:0 ЛДУ Кито в Еквадор, като трябва да стане футболно чудо, за да отпадне на реванша на "Бомбонера".