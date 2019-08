Окслейд-Чембърлейн рестартира с нов договор с Ливърпул

Алекс Окsлейд-Чембърлейн подписа нов договор с Ливърпул, обяви клубът. Контрактът е за срок от пет сезона – до 2023 година. Предишното споразумение бе до края на 2022-ра. 25-годишният бивш играч на Арсенал се завърна през април, след като пропусна цяла година заради скъсани кръстни връзки на коляното. Окс получи контузията си по време на полуфинала в Шампионската лига с Рома през 2018 година. Мениджърът на мърсисайдци Юрген Клоп даде да се разбере, че възнамерява сериозно да разчита на Окслейд-Чембърлейн през този сезон, а явно и за в бъдеше.

“Много се вълнувам, че получавам възможност да подпише този договор. Надявам се, че ще мога да направя силни мачове, с които да компенсирам отсъствието си през последната година. Мога да обещая на феновете, че ще дам абсолютния максимум от себе си за тях, за да можем да вървим заедно напред“, коментира 25-годишния английски национал, който бе привлечен на “Анфийлд“ в последния ден на летния трансферен прозорец на 2017-а.

