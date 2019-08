Тенис Григор срещу италиански ветеран в първия кръг на US Open 22 август 2019 | 19:25 - Обновена 0



Роденият в Болцано Сепи е висок 191 см, тежи 78 кг и е в ATP тура от 2002 година. Той има 3 титли в кариерата си, а от началото на годината е с 14 победи и 20 поражения. И той, и Григор нямат титла през 2019 година, в която Димитров е с 12 победи и 15 загуби до момента.



Сепи е спечелил 10 414 771 долара от наградни фондове в кариерата си, а през януари 2013 година достига до 18-ото място в световната ранглиста.



Италианецът никога не е преодолявал 4-ия кръг на турнирите от “Големия шлем”, а на US Open най-доброто му постижение е 3-и кръг (2006, 2013, 2015).



Григор се намира в горната половина на схемата, където е и водачът в схемата и миналогодишен шампион Новак Джокович. Григор е във втората четвъртина, в която се намира №3 в схемата Роджър Федерер. Още във втория кръг българинът може да срещне поставения под №12 хърватин Борна Чорич, който има за съперник на старта квалификант. Потенциален противник на 28-годишния хасковлия в третия кръг пък е канадецът Милош Раонич (№21 в схемата).



ПЪЛНАТА СХЕМА ВИЖТЕ ТУК!



БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

