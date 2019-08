Пике влиза в "клуб 500" на Барса

500 If Gerard Piqué (@3gerardpique) plays against Betis, it will be his 500th game for Barça in all competitions:



European Super Cup: 2

Club World Cup: 5

Spanish Super Cup: 14

Copa del Rey: 59

LaLiga: 312

Champions League: 107 #Piqué500 [fcb] pic.twitter.com/BhYhSEz8W2