Джон Макенроу: Роджър Федерер е като Супермен!

До началото на Откритото първенство по тенис на САЩ остават броени дни. Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович ще се сблъскат в поредната битка във войната за званието „Най-великият“, а докато текат приготовленията за турнира в Ню Йорк експертът на Евроспорт и 4-кратен шампион на US Open Джон Макенроу сподели какво очаква от тазгодишното издание на надпреварата. Ето какво каза Големия Мак: - Защо по-младите играчи все още не могат да детронират „Голямата тройка“? Смятате ли, че напрежението им идва в повече или обратното – не се влагат достатъчно? - Това е доста сложен въпрос и отговорът е различен за всеки отделен играч. Някои претърпяха контузии, други действително се пречупиха под напрежението, а трети загубиха мотивация твърде бързо може би защото си мислеха, че Федерер, Надал и Джокович са недостижими. Причините са много. Гледайки ранглистата в момента има много млади играчи, които изглеждат готови да предизвикат големите. Но според мен не трябва да гледаме играчите на възраст между 19 и 22 години, а тези, които са на по 25-30 и да се запитаме защо тези момчета не се справиха по-добре.



- Като изключим Федерер, Надал и Джокович кой според вас би могъл да бъде сериозен претендент за титлата? Трябва да видим как ще изглежда жребият и едва тогава ще можем да дадем по-сериозни прогнози. Доминик Тийм се движеше във възходяща линия, но след Ролан Гарос формата му бе доста променлива. Мисля, че Вавринка може да се окаже скрит фаворит. Играта му изглежда все по-добре с всеки изминал турнир и с малко късмет би могъл да изненада дори тримата големи. Хачанов и Медведев също се представят силно напоследък, така че и те биха могли да бъдат фактори на турнира.



- Никой на възраст 38 или повече години не е печелил титла от "Големия шлем" в историята на Откритата ера. "Уимбълдън" ли беше последният шанс на Роджър Федерер за „мейджър“ трофей? - Преди 5-6 години много хора, включително и аз, разсъждаваха по този начин, но той направи всички ни на глупаци. Когато спечели Уимбълдън през 2012 се чудехме дали това не е бил краят на пътя за него. След това той не спечели нито една титла от Шлема в продължение на повече от 3 години и изглеждаше, че времето му е отминало. Но Роджър показа, че никога не трябва да бъде отписван. Той е като Супермен! Не знам как успява да продължава да играе на такова ниво.



- Сам признавате, че загубата на финала на Ролан Гарос през 1984 е най-болезнената в кариерата ви. Можете ли да я сравните с тази на Роджър Федерер на финала на Уимбълдън? Какво е нужно, за да се вдигнеш и да продължиш напред след такъв мач? - За него определено е било по-лесно, защото той има няколко титли на Уимбълдън, докато аз така и не спечелих Ролан Гарос. Онзи финал бе най-добрият ми шанс да го направя, но не се получи. Роджър би могъл да погледне нещата от друг ъгъл – беше част от един от най-великите мачове в историята, а това си е повод за гордост. Със сигурност е бил разочарован, но за мен това бе един от онези мачове, в които гордостта, че си участвал, е по-силна от разочарованието от загубата. Той е излизал от много по-тежки ситуации и не се съмнявам, че може да го направи отново.



- Според вас Надал или Джокович е по-вероятно да подобри рекорда на Роджър Федерер по титли от "Големия шлем"? - Бих заложил на Новак, тъй като е малко по-млад и според мен играе по-добре на различните видове настилки. Много зависи от това кой ще остане здрав за по-дълго време. Според мен начинът на игра на Рафа изисква повече усилия от негова страна да остане здрав и отпочинал по време на турнирите на твърди кортове. Изключително важна е мотивацията. Говорим за двама от най-великите, така че съм сигурен, че в следващите няколко години ще се съревновават всячески един с друг и в резултат на това ще печелят все повече и повече. По-скоро бих заложил на Джокович. Изборът е много труден, но мисля, че той има по-голям шанс да остане здрав и във форма за по-дълъг период от време в сравнение с Надал.



- Анжелик Кербер отново е на кръстопът в търсене на нов треньор. Мислите ли, че може отново да спечели титла от "Големия шлем", може би още сега, на US Open? - Анджи обича на играе на твърди кортове и няма как да не я причислим към фаворитите. В момента обаче не е ясно какво е психическото и състояние, както и дали е здрава, доколко е във форма и до каква степен е мотивирана. Неизвестните в случая са твърде много. Тя е печелила трофеи от Шлема преди, така че знае какво се изисква, за да стигнеш върха. Също така не е стара и според мен има още време да постигне нещо голямо. Но, както казах, наистина не знам какво се случва с нея в момента. Не съм я виждал да играе цяло лято, така че наистина не мога да дам категорична прогноза за представянето на US Open.



- Ако бяхте букмейкър, кои щяха да са вашите фаворити преди US Open? - Очакват ме трудни решения. При мъжете няма как да не посоча Джокович като фаворит номер 1. В момента той е с класа над останалите, така че няма право да не назова него. При жените е доста по-сложно. Силите изглеждат много изравнени и буквално във всеки мач може да се случи някаква сензация. Но ако трябва да посоча един човек, това ще е Серина Уилямс. Мисля, че тя просто го иска по-силно от останалите. Физически тя изглежда напълно готова, но не знам каква ще бъде психическата и настройка, особено след миналогодишния финал. Ще трябва да изчакаме, за да видим в коя част на жребия ще попадне, защото има много млади играчи, които могат да бъдат опасни за нея, като Слоун Стивънс и Мадисън Кийс например. Симона Халеп изглеждаше непобедима на Уимбълдън и ако демонстрира същото ниво на US Open ще бъде много трудно някой да я спре. Все пак мисля, че ако Серина е във форма и се чувства добре тя ще бъде основният фаворит при жените.

