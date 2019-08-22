Станислав Тодоров ще свири Локо (ГО) - ЦСКА 1948

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Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от 6-ти кръг във Втора лига:24 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.
ОФК Поморие - ПФК Лудогорец-2
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Йордан Веселинов Гулев
24 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - Хебър 1918 (Пазарджик)
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Николай Руменов Рамунски
СН: Стефан Спасов Иванов
24 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Септември (София) - ФК Кариана (село Ерден)
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Крум Добринов Стоилов
24 Авг 2019 г. Събота 19:00 ч.
Спартак Варна - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Мартин Живков Великов
СН: Стоян Иванов Вътев
24 Авг 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Никола Павлов Петров АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Георги Стефанов Кордев
25 Авг 2019 г. Неделя 19:30 ч.
ФК Литекс - ФК Черноморец Балчик
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Йосиф Петров Ронков
25 Авг 2019 г. Неделя 20:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД (Благоевград) - ПФК Спартак Плевен
ГС: Мирослав Константинов Кузманов АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Иво Величков Боев
26 Авг 2019 г. Понеделник 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК ЦСКА 1948 (София)
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Спасов Славов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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