Втора лига

Станислав Тодоров ще свири Локо (ГО) - ЦСКА 1948

22 август 2019 | 17:13
Станислав Тодоров ще свири Локо (ГО) - ЦСКА 1948
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Съдийски назначения за мачовете от 6-ти кръг във Втора лига:
24 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.
ОФК Поморие - ПФК Лудогорец-2
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Йордан Веселинов Гулев

24 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - Хебър 1918 (Пазарджик)
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Даниел Жаниев Цолов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Николай Руменов Рамунски
СН: Стефан Спасов Иванов

24 Авг 2019 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Септември (София) - ФК Кариана (село Ерден)
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Крум Добринов Стоилов

24 Авг 2019 г. Събота 19:00 ч.
Спартак Варна - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Мартин Живков Великов
СН: Стоян Иванов Вътев

24 Авг 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Никола Павлов Петров АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Георги Стефанов Кордев

25 Авг 2019 г. Неделя 19:30 ч.
ФК Литекс - ФК Черноморец Балчик
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Борислав Николаев Колев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Йосиф Петров Ронков

25 Авг 2019 г. Неделя 20:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД (Благоевград) - ПФК Спартак Плевен
ГС: Мирослав Константинов Кузманов АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Иво Величков Боев

26 Авг 2019 г. Понеделник 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК ЦСКА 1948 (София)
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Спасов Славов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 242

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Ясното послание на Васил Божков
10 септември 2018

Започваме по същество с една от най-важните новини в последните дни в българския футбол. Когато един от най-успешните собственици в съвременната история на ЦСКА обяви, че отново ще инвестира във футбола, професионалният ...









							
							
						

						
						






Кирил Котев: Ще завършим първи и ще сме готови за ...
08 август 2019

Кирил Котев започва втори сезон като спортен директор на ЦСКА 1948. В интервю за сайта на клуба бившият защитник коментира целите, за тима и решенията, които трябва да взима.- Г-н Котев, ЦСКА стартира с три победи в ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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