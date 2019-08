Испания Кристиано: Меси ме направи по-добър играч, както и аз него 22 август 2019 | 17:10 - Обновена 0



За взаимоотношенията си с Меси



Излезе втората част от интервюто на Кристиано Роналдо пред португалската телевизия TVI. В нея той говори за взаимоотношенията си с големия си конкурент Лионел Меси , за националния отбор, както и за сънародника си Жоао Феликс Няма никакво съмнение, че той ме направи по-добър играч, както и аз него. Съперничествата са добри, здравословни са - във футбола и във всеки друг спорт. Имам най-голямото възхищение към кариерата на Лео, а той изрази съжалението си от това, че напуснах Ла Лига. Това е, защото имахме съперничество, което той харесваше. Това е напълно нормално - полезното съперничество, което съществува във футбола. Професионално се разбираме много добре. Дали съм имал вечеря с Меси? Не, но може би в бъдеще - защо не? Не бих имал проблем с това - той е аржентинец, както и приятелката ми.



За най-добрите си моменти с Португалия



Дали ще се откаже от футбола в родината си



Would this be the greatest dinner of all time?



"I have never been to dinner with him but why not in the future? I would have no problem with doing that," @cristiano told @tvi pic.twitter.com/oubAWbXM8o — 433 (@official433) 22 август 2019 г. За Жоао Феликс



Имам големи надежди в него. Той е брилянтен играч, който разполага с голям потенциал, въпреки че все още има някои аспекти от играта, в които да се подобри. Както Жоао, така и



От какво се нуждае Жоао Феликс, за да бъде успешен



Той премина в друго първенство, което е по-трудно. Той играе със и срещу други футболисти. Трябва да е подготвен психически за всички критики, които ще понесе.

