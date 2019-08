Бокс Головкин и Хърн се похвалиха със сътрудничеството си 22 август 2019 | 16:38 0



Let's go, @GGGBoxing! pic.twitter.com/A6fiNxlHZh — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 22, 2019

Двубоят ще се проведе в “Медисън Скуер Гардън” на 5 октомври, като Хърн и неговата компания “Мачрум” ще организират срещите на Головкин заедно с “GGG Promotions” и спонсора DAZN.



IBF оваканти титлата в средна категория, след като досегашният шампион Саул Алварес - Канело (52-1-2, 35 KO) не можа да се разбере с Деревянченко навреме за официална защита. IBF не намери за основателни причините за пропадналите преговори между шампиона и претендента и затова отне пояса на мексиканската суперзвезда.

On October 5th it’s going to be a good fight. Every time I enter the ring, I try to give my fans the fight they want to see, the show they deserve. We will bring Big Drama Show back to the ring of @TheGarden & @DAZN_USA. See you in New York. pic.twitter.com/7F2r0eYvjk — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) August 21, 2019

Последната битка на Головкин, която беше за световна титла, бе именно реваншът срещу Канело през септември 2018-а, като той загуби със съдийско решение. На 8 юни тази година казахстанецът нокаутира Стив Ролс (дотогава 19-0).

