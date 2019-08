Ливърпул има по-амбициозен план за увеличение на капацитета на "Анфийлд"

Ливърпул заяви публично намеренията си да изготви нов план за разширяване на капацитета на "Анфийлд". Ръководството на клуба вече бе представило проект, според който трябваше да бъде увеличен капацитетът на трибуната "Анфийлд Роуд Енд". Този план обаче позволяваше увеличение само с четири хиляди места. Ливърпул имаше срок до края на следващия месец да представи окончателния проект за това. От клуба обаче са намерили начин за още по-голямо увеличение на настоящия капацитет, който възлиза на 54 074 седящи места. Идеята е "Анфийлд" да се превърне в съоръжение за повече от 60 000 зрители. Точно върху такъв проект ще концентрират силите си собствениците на мърсисайдци. Последните вече отделиха 110 милиона паунда за реконструкцията на основната трибуна, която бе открита в новия си вид през септември 2016.

Тепърва клубът ще обсъди новия план с акционерите, след което той ще бъде представен пред обществеността с по-големи подробности.

#LFC today reaffirms its intention to redevelop the Anfield Road Stand with ambitious new plans now under active consideration. https://t.co/ELfY6PQqRX