Тенис Южни ще бъде треньор на Шаповалов за US Open 22 август 2019 | 15:56 0



копирано



Денис Шаповалов ще продължи съвместна работа с Михаил Южни и на започващия в понеделник US Open. 37-годишният руснак, който прекрати кариерата си на турнира в Санкт Петербург миналата година, влезе в щаба на Шаповалов за надпреварата в Уинстън-Сейлъм. Двамата ще бъдат заедно и в Ню Йорк. „Харесвам играта на Денис. Голяма част от новите тенисисти са еднотипни – някои сервират добре, други почти не правят грешки. Но играта на Денис е различна, по-интересна“, коментира Южни.

За Южни това са първи стъпки като треньор. В зависимост от представянето на Шаповалов в следващите дни ще стане ясно дали тяхното сътрудничество ще продължи. Spotted courtside



Russian legend Mikhail Youzhny in the Shapovalov coaching box... #WSOpen pic.twitter.com/eV7n9EKM6t — Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2019 tennis24.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 115

1