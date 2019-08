Тенис За първи път от 21 години няма поставена рускиня на US Open 22 август 2019 | 15:58 - Обновена 0



2019 US Open marks the first time no Russian woman is seeded in a Grand Slam singles draw since slams introduced 32 seeds at 2001 Wimbledon. — Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 21, 2019 Днес (в 19,00 часа българско време) ще бъде изтеглен жребият за тазгодишното издание на турнира от “Големия шлем” в Ню Йорк. Най-предно класираната в ранглистата на WTA рускиня Дария Касаткина е 42-а в света в момента (веднага след нея на 43-о място е Екатерина Александрова). Касаткина беше единствената поставена рускиня на тазгодишния “Уимбълдън” през юли. За първи път от 21 години нито една руска тенисистка не е сред поставените на Откритото първенство на САЩ. За последно представителка на Русия не е била сред поставените на US Open през 1998 година (при 16 поставени). Освен това US Open 2019 е първият турнир от “Големия шлем” без поставена рускиня след въвеждането на схемата с 32-ма поставени на “Уимбълдън” 2001.Днес (в 19,00 часа българско време) ще бъде изтеглен жребият за тазгодишното издание на турнира от “Големия шлем” в Ню Йорк. Най-предно класираната в ранглистата на WTA рускиня Дария Касаткина е 42-а в света в момента (веднага след нея на 43-о място е Екатерина Александрова). Касаткина беше единствената поставена рускиня на тазгодишния “Уимбълдън” през юли. 0



