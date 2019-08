Англия Болтън освободи мениджъра си 22 август 2019 | 13:29 0



копирано



At 1,168 days (3 years, 73 days), Phil Parkinson was the 15th longest-serving manager amongst the top four divisions.



He was the 10th longest serving in the EFL.#BWFC pic.twitter.com/fyxunpcl8z — BWFC Stats (@bwfcstats) 21 август 2019 г. Назначеният през 2016 година треньор изведе Уондърърс до Втора дивизия през първия си сезон, но финансовите неуредици в тима почти доведоха до бойкот на футболистите и клубът изпадна под административно управление. Вследствие на това ФА отне 12 точки на Болтън за новия сезон.

Club Statement: Phil Parkinson and Steve Parkin.



“It is with great reluctance that @OfficialBWFC has accepted the resignations of Manager Phil Parkinson and Assistant Manager Steve Parkin from their positions at the @UoBStadium."



https://t.co/kxBAYxaY0E#BWFC — Bolton Wanderers FC (@OfficialBWFC) 22 август 2019 г. "Съобщаваме със съжаление, че Болтън прие оставките на мениджъра Фил Паркинсън и неговия асистент Стийв Паркин. Двамата работеха с подчертан професионализъм по време на едни от най-трудните времена в клубната история и показаха достойнство", съобщават от клуба.



"Благодарим на Фил и Стийв за отдадеността и лоялността. Пожелаваме им успех в бъдеще", пишат още те. Ръководството на Болтън прие оставките на мениджъра Фил Паркинсън и неговия асистент Стийв Паркин, съобщиха от третодивизионния клуб.Назначеният през 2016 година треньор изведе Уондърърс до Втора дивизия през първия си сезон, но финансовите неуредици в тима почти доведоха до бойкот на футболистите и клубът изпадна под административно управление. Вследствие на това ФА отне 12 точки на Болтън за новия сезон."Съобщаваме със съжаление, че Болтън прие оставките на мениджъра Фил Паркинсън и неговия асистент Стийв Паркин. Двамата работеха с подчертан професионализъм по време на едни от най-трудните времена в клубната история и показаха достойнство", съобщават от клуба."Благодарим на Фил и Стийв за отдадеността и лоялността. Пожелаваме им успех в бъдеще", пишат още те. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 511

1