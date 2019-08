Тенис Анди Мъри потвърди, че ще участва в турнира на Рафа Надал 22 август 2019 | 11:28 0



копирано



¡QUÉ GRAN NOTICIA! @andy_murray disputará el #RafaNadalOpen by @sothebysrealty la semana que viene! ¡Qué ganas de verte de nuevo en la #RafaNadalAcademy!



https://t.co/cL4UuHItsS pic.twitter.com/1o7w3srzuC — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) August 22, 2019

“Чалънджър”-ът на Балеарските острови ще се проведе между 26 август и 1 септември, като началото му съвпада с това на US Open.



Мъри за последно игра в турнир от по-ниското разделение в белгийския град Мон през 2005-а, а има и две титли от тези серии - в Аптос, Калифорния и Бингхамптън, Ню Йорк, също през 2005-а. През 2016-а той използва именно кортовете в Манакор, за да се подготви за американското турне на твърда настилка.

Some vintage @andy_murray for the late-night crowd at @WSOpen!



#WSOpen pic.twitter.com/4wZTAJM6Di — Tennis TV (@TennisTV) August 20, 2019

Мъри загуби двата си мача на сингъл до момента от завръщането през месец юни - от Ришар Гаске в Синсинати и от Тенис Сандгрен в Уинстън-Сейлъм.



На двойки той е по-успешен, но предпочете да се фокусира върху изявите си “на единично” - титла с Фелисиано Лопес в Куинс, а иначе участия във втори кръг на “Уимбълдън”, на четвъртфиналите във Вашингтон, втори кръг в Монреал и четвъртфинали в Синсинати. Носителят на три титли от “Големия шлем” и бивш световен номер 1 Анди Мъри ще изиграе първия си тенис турнир от сериите “Чалънджър” от 2005 година насам. Шотландецът, който се опитва да се завърне в елита на сингъл, е потвърдил участие в събитието в Майорка, организирано от академията на Рафаел Надал и носещо името на великия испанец.“Чалънджър”-ът на Балеарските острови ще се проведе между 26 август и 1 септември, като началото му съвпада с това на US Open.Мъри за последно игра в турнир от по-ниското разделение в белгийския град Мон през 2005-а, а има и две титли от тези серии - в Аптос, Калифорния и Бингхамптън, Ню Йорк, също през 2005-а. През 2016-а той използва именно кортовете в Манакор, за да се подготви за американското турне на твърда настилка.Мъри загуби двата си мача на сингъл до момента от завръщането през месец юни - от Ришар Гаске в Синсинати и от Тенис Сандгрен в Уинстън-Сейлъм.На двойки той е по-успешен, но предпочете да се фокусира върху изявите си “на единично” - титла с Фелисиано Лопес в Куинс, а иначе участия във втори кръг на “Уимбълдън”, на четвъртфиналите във Вашингтон, втори кръг в Монреал и четвъртфинали в Синсинати.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 838 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1