Лукаку изригна срещу Юнайтед: Не ме защитиха от слуховете

Новото попълнение на Интер Ромелу Лукаку нападна доскорошния си клуб Манчестър Юнайтед , обвинявайки “червените дяволи”, че не са го защитили от слуховете за неговото напускане, докато все още носеше техния екип.

“Много неща бяха казани, без да се почувствам защитен. Чух много слухове - “Ром отива там”, “Не искат Ром”, … и никой не излезе да им сложи край. Това продължи три-четири седмици. Чаках някой да излезе и да ги отрече. Това не се случи. Проведох разговор, казах им, че е по-добре всеки да тръгне по свой собствен път. Ако не искаш да защитиш някого, появяват се всички тези слухове. Просто исках от тях да кажат: “Ром ще се бори за мястото си”, но това така и не се случи за четири-пет месеца.

Lukaku criticises Man Utd over summer transfer and hints at Old Trafford 'leaks'https://t.co/3xaIMu8oyu pic.twitter.com/ecbRQTFKZk