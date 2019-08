Беноа Пер спаси мачбол срещу френски младок в Уинстън-Сейлъм

Поставеният под номер 1 Беноа Пер спаси разиграване за мача и победи френския си сънародник Юго Умбер с 3:6 , 7:6(2). 6:3 в мач от третия кръг на турнира по тенис Уинстъм-Сейлъм в Северна Каролина. 30-годишният Пер се наложи за два часа и 26 минути срещу 21-годишния Умбер, който направи фурор на "Уимбълдън" миналия месец. Той загуби срещу шампиона Новак Джокович и беше най-младият останал тенисист в мъжката схема преди четвъртфиналите.

Quarter-finals set at @WSOpen



Paire v Carreno Busta

Millman v Johnson

Tiafoe v Hurkacz

Shapovalov v Rublev



Who you like for the semis?