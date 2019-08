Тенис Григор тренира с Тийм, чака жребия за US Open 22 август 2019 | 10:38 0



Dominic Thiem and Grigor Dimitrov practicing together on an overcast day at the #USOpen. pic.twitter.com/ilKZTqXXag — Chad (@CCSMOOTH13) August 21, 2019

Българинът ще разбере днес първия си противник на US Open, като жребият е от 19:00 часа наше време. Миналата година той отпадна в първи кръг от Стан Вавринка и съответно реално няма точки за защитаване, тъй като само за участие в основната схема се присъждат 10. Единственият българин в тенис елита Григор Димитров тренира на корт “Луис Армстронг” с първата ракета на Австрия Доминик Тийм. В социалните мрежи се появи клип на двамата, които си разменят бекхенди зад основната линия. И Гришо, и Тийм по веднъж изпратиха топката в аут, но продължиха разиграването, което бе “спечелено” с хубав уинър по обратния диагонал на Димитров с обратната страна на ракетата.Българинът ще разбере днес първия си противник на US Open, като жребият е от 19:00 часа наше време. Миналата година той отпадна в първи кръг от Стан Вавринка и съответно реално няма точки за защитаване, тъй като само за участие в основната схема се присъждат 10.

