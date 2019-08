Тенис Интересни сблъсъци отреди жребият за "Фед къп" 22 август 2019 | 10:26 0



Националният отбор на Съединените щати ще започне битката за 19-ия си трофей в турнира "Фед къп" срещу Латвия на 7-и и 8-и февруари следващата година, определи жребият на ITF в Лондон. Великобритания ще пътува до Словакия, докато Румъния, водена от шампиона в "Уимбълдън" Симона Халеп, приема Русия. #FedCup, reimagined.



Introducing the Fed Cup by BNP Paribas Finals https://t.co/bc4mIN6HAx#FedCupFinals #RoadtoBudapest pic.twitter.com/kY13k2GW0o — Fed Cup (@FedCup) June 27, 2019 Беларус, финалист от 2017-а, играе срещу Холандия, докато Швейцария ще срещне Канада у дома за пети път в историята на турнира. Осемте класирали се напред отбора ще играят на финалите в Будапеща от 14-и до 19-и април. Към тях ще се присъединят тазгодишните финалисти Австралия и Франция, домакините от Унгария и 11-кратните първенци от Чехия, които получиха "уайлдкард". Останалите ще играят в плейофите на "Фед къп", които ще се играят в същата седмица. The 8 winners from the Qualifiers will join Australia and France (2019 finalists), Czech Republic (wild card) and Hungary (hosts) at the #FedCup Finals in Budapest in April 2020.



The 8 losers will contest the play-offs in April



https://t.co/bc4mIMP6bX pic.twitter.com/RY75WE4NDW — Fed Cup (@FedCup) August 21, 2019 Жребий за "Фед къп": САЩ - Латвия

Словакия - Великобритания

Швейцария - Канада

Бразилия - Германия

Холандия - Беларус

Румъния - Русия

Испания - Япония

Белгия - Казахстан 0



