Представители на "Туитър и Ман Юнайтед се срещат заради скандала с Погба

Представители на "Туитър" ще се срещнат с ръководни фактори от Манчестър Юнайтед в следващите дни, за да бъде продължена работата по издирването на нанесли обиди на расова основа срещу Пол Погба, съобщава "Скай Спортс".

Скандалът се разрази в понеделник вечер, когато "червените дяволи" завършиха наравно 1:1 с Уулвърхамптън в последен мач от втория кръг на Висшата лига, а френският полузащитник пропусна дузпа. Манчестър Юнайтед, както и някои от съотборниците на световния шампион излязоха със специални позиции в подкрепа на играча, както и осъждайки тези действия.

Manchester United has zero tolerance of any form of racism or discrimination. #allredallequal pic.twitter.com/neapEz2FFa