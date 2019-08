Саутхамптън продаде нападател на Селтик

Селтик привлече Джонатан Афолаби, потвърдиха от шампиона на Шотландия. 19-годишният нападател подписа договор с гранда от Глазгоу за три сезона. До момента Афолаби беше футболист на Саутхамптън. Нападателят е юношески национал на Ирландия. През последните три години Джонатан Афолаби беше в академията и втория състав на Саутхамптън.

"Celtic has the best structure, great facilities and a great team with a winning mentality which is what I want to be a part of."



Jonathan Afolabi speaks after signing a three-year deal with #CelticFC. pic.twitter.com/h8PqYSDLKX