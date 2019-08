Германия 14-годишният диамант на Дортмунд вкара 6 гола в дебюта си при U19 и подписа нов договор 21 август 2019 | 14:10 - Обновена 0



копирано









От това лято той вече е в отбора до 19 години, като в дебюта си реализира цели 6 гола. Общо за различните формации на Борусия Мукоко има 90 попадения в 56 мача.



Родителите на Юсуфа са камерунци (майка му е на 30 г.), но баща му има германски паспорт от 27 години насам. Мукоко е роден в африканската страна, но също има германско гражданство, заради което е част от Бундестима до 16 г.

Youssoufa Moukoko made his debut for Borussia Dortmund U-19.



He's just 14 years old pic.twitter.com/qjABUd0C2l — The Football Arena (@FootballlArena) August 13, 2019

“Веднага след раждането му аз го регистрирах в германското консулство в Яунде”, кълне се таткото. От Die Welt са се допитали и до Външно министерство, откъдето обаче отричат бащата да е сторил това. Това само подсилва съмненията, че момчето е по-възрастно. Феноменалният талант от школата на Борусия (Дортмунд) Юсуфа Мукоко е подписал нов договор до 2022 г., съобщава Bild. 14-годишният нападател кара всички да се хващат за главите с представянето си в детските и юношеските формации на “жълто-черните”. През миналия сезон той реализира рекордните 46 попадения в шампионата при момчетата до 17 години.От това лято той вече е в отбора до 19 години, като в дебюта си реализира цели 6 гола. Общо за различните формации на Борусия Мукоко има 90 попадения в 56 мача.Родителите на Юсуфа са камерунци (майка му е на 30 г.), но баща му има германски паспорт от 27 години насам. Мукоко е роден в африканската страна, но също има германско гражданство, заради което е част от Бундестима до 16 г.“Веднага след раждането му аз го регистрирах в германското консулство в Яунде”, кълне се таткото. От Die Welt са се допитали и до Външно министерство, откъдето обаче отричат бащата да е сторил това. Това само подсилва съмненията, че момчето е по-възрастно.

Още по темата

0



копирано

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 691 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1