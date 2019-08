Тенис Via Tennis приема Седмия вечерен турнир на ИТЛ 21 август 2019 | 14:01 0



В понеделник, 26 август, започва Седмият вечерен турнир на най-голямата аматьорска тенис верига в България Интерактив тенис. Надпреварата ще се проведе в комплекс Via Tennis Star, намиращ се на ул. „Кукуш“ в кв. „Захарна фабрика“. Мачовете са отлична възможност за бягство от летните горещини и за среща с нови съперници. Първи ще започнат начинаещите, които могат да се запишат за участие в категория 125 до края на седмицата. В категорията право на участие имат всички с рейтинг 10 и 9 - най-ниският в Интерактив тенис. Това са играчи без никакъв или малък опит в двубои на точки. Играчи, които знаят основните правила в тениса, умеят да сервират и да правят минимални разигравания. Средно напредналите ще играят от 2 септември, а крайната дата за регистрацията им е 30 август. Мачовете на най-добрите, категория ИТЛ 500, стартират на 9 септември, а схемата ще бъде отворена за тях до 6 септември. Интерактив тенис организира вечерни турнири от 2012 г. Лигата разполага със социална тенис мрежа, а всеки участник има свой профил с резултатите си от последните години. Форматът на точкуване в турнирите е близък до този при професионалистите в ATP. В края на годината ИТЛ организира финален Мастърс за 8-те най-добри, като мачовете са в 2 от 3 сета. Едно от най-големите предимства на Интерактив тенис е перфектната организация, която позволява на състезателите да играят без да чакат. ИТЛ популяризира турнирите като начин на практикуване на любимия спорт, а с помощта на рейтинговата си система разделя участниците в три категории: 125, 250 и 500. В лигата няма ограничения за начинаещите, но напредналите нямат право да играят в по-ниските категории. Играчите с най-нисък рейтинг се включват безплатно в най-високата категория турнири, а рейтинговата система гарантира игра с равностойни противници. Програмата на Интерактив тенис до началото на астрономическата есен включва третия съботно-неделен турнир Dema Cup ITL Challenger (31 август и 1 септември), вечерния 7 Via Star | Night Tour, както и надпреварите от семейната тенис и СПА верига Weekend Tour: Green Life Tennis Holiday (11-15 септември) и Santa Marina Open II (20-23 септември). Повече подробности за ИТЛ и за предстоящите състезания можете да намерите тук.

