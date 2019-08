Тенис Григор Димитров тренира комбинации в Ню Йорк (видео) 21 август 2019 | 13:39 0



В социалните мрежи се разпространи клип, на който се вижда как Григор се упражнява по изпълнение на бекхенд по правата в съчетание с форхенд в движение по диагонала.

Preparation for #USOpen #GrigorDimitrov pic.twitter.com/Iv5VjCfOK3 — Krasimir (@lobdowntheline) August 21, 2019

Жребият за US Open ще се проведе на 22 август от 19:00 часа българско време. Григор засега е единственият сигурен български представител в турнира, като три родни състезателки се включиха в квалификациите - Виктория Томова и Елица Костова отпаднаха, а Изабелла Шиникова преодоля първото препятствие.

