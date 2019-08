Рашфорд и Магуайър защитиха Погба

Manchester United is a family. @paulpogba is a huge part of that family. You attack him you attack us all... @ManUtd https://t.co/PgalnFQMeu — Marcus Rashford (@MarcusRashford) August 20, 2019

Disgusting. Social media need to do something about it... Every account that is opened should be verified by a passport/driving licence. Stop these pathetic trolls making numerous accounts to abuse people. @Twitter @instagram https://t.co/bzow073aTw — Harry Maguire (@HarryMaguire93) August 20, 2019

BREAKING: Manchester United say they are 'disgusted' by the racial abuse aimed at Paul Pogba on social media after last night's draw at Wolves. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 20, 2019

Съотборниците на Пол Погба Хари Магуайър защитиха халфа, който беше обиждан на расова основа от фенове на тима в Туитър заради пропуска си от бялата точка в снощния мач срещу Уулвърхамптън (1:1).“Стига вече, това трябва да спре. Манчестър Юнайтед е семейство. Пол Погба е огромна част от това семейство. Нападайки него, вие нападате всички нас”, написа Рашфорд в Туитър.“Отвратително. Социалните мрежи трябва да направят нещо по въпроса. Всеки акаунт трябва да бъде потвърден с лична карта или шофьорска книжка. Спрете тези жалки тролове, които си правят по няколко профила, за да тормозят хората”, добави Магуайър.Клубът също излезе с дълга позиция на официалния си сайт, в която осъжда поведението на феновете.