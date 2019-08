Шампионска лига Аякс срещна неочаквана съпротива в Кипър (видео) 20 август 2019 | 23:51 - Обновена 0



Полуфиналистът от предишното издание на Шампионската лига Аякс стигна само до нулево равенство при гостуването си на АПОЕЛ Никозия в първи мач от плейофите за влизане в групите на Шампионската лига. Холандският гранд изигра слаб мач и на моменти беше надигран от домакините. Въпреки това, Аякс е изявен фаворит преди реванша в Амстердам.В предишния кръг на квалификациите Аякс надделя над гръцкия ПАОК , а АПОЕЛ елиминира драматично Карабах на Симеон Славчев, след като загуби с 1:2 у дома, но после се наложи с 2:0 в Баку.В състава на домакините беше бившият нападател на Лудогорец Роман Безяк, който беше поставен на позицията десен халф-бек в схемата 3-5-2. Отляво действаше Драган Михайлович, а в атаката си партнираха Андрия Павлович и Муса Ал-Тамари.Новият старши треньор Томас Дол остави на пейката познати имена като Бой Ватерман, Андре Видигал и Статис Алонефтис.Наставникът на Аякс Ерик тен Хаг се спря на традиционното 4-3-3, а сред титулярите нямаше изненади. Тримата в предни позиции бяха Душан Тадич, Давид Нерес и Хаким Зиеш. В средата на терена пък започнаха Дейли Блинд, Разван Марин и Дони ван де Беек.Ветеранът Клаас-Ян Хунтелаар бе сред резервите и влезе в 72-ата минута, като имаше една възможност да се разпише, но я пропусна.Аякс демонстрира самочувствие и натика домакините в тяхната половина. Удар на Блинд беше блокиран от бранител на АПОЕЛ, а в 8-ата минута само неточният пас на Зиеш към Тадич при светкавична контра на холандците попречи резултатът да бъде открит. Не трябва обаче да се пропуска и навременната реакция на вратаря Вид Белец, който излезе и хвана топката пред крака на Тадич.Пред вратата на АПОЕЛ имаше и други опасности. Кипърците опитваха да изведат човек зад противниковата защита с дълги пасове, но така само предаваха притежанието на топката. Добрата новина за тях бе, че в средата на полувремето цели трима футболисти на Аякс вече имаха жълти картони. Един от тях реферът Антонио Матеу Лаос показа на Жоел Велтман за нарушение срещу набралия скорост Ал-Таамари малко пред границата на наказателното поле. Потърпевшият обаче шутира високо в аут от статичното положение.Домакините ставаха все по-уверени и в следващите минути на няколко пъти хванаха неподготвени защитниците на Аякс. След двойно подаване с Павлович Ал-Таамари излезе на стрелкова позиция, но не намери очертанията на вратата.После Аякс пак овладя средата на терена и започна да притеснява отбраната на кипърците. Удар на Ван де Беек беше блокиран в последния момент, а халфът на гостите можеше да подаде и на непокрития Нерес.В 48-ата минута перфектен дълъг пас стигна до Ван де Беек, който отлично си спря топката, но отправи неточен удар. Николас Таляфико се активизира сериозно по левия фланг и защитата на АПОЕЛ все по-трудно спираше атаките на гостите.В 58-ата минута обаче Аякс имаше късмет, че не се оказа догонва. Първо Андре Онана спаси удар от малък ъгъл на Соуса, а веднага след това Андрия Павлович уцели гредата с глава.Това беше най-силният период в мача за АПОЕЛ и Онана още веднъж трябваше да спасява отбора си от сигурен гол. Футболистите на Томас Дол очароваха с тактическата си дисциплина и бе впечатляващо как неутрализираха офанзивната мощ на Аякс.Десетина минути преди края холандците останаха в намален състав заради изгонването на десния бек Нусаир Мазрауи. Като цяло футболистите на Аякс получиха шест жълти и един червен картон. В края те можеха да измъкнат победата, но Хунтелаар не съумя да преодолее Белец след многоходова комбинация. final кръг, вторник 20 август Шампионска Лига АПОЕЛ Никозия 0:0 краен резулат Аякс титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Neo GSP Stadium

Съдия: Антонио Матеу Лаос 27 44 30 17 14 91 71 11 6 8 9 24 17 3 31 21 12 28 10 22 6 9 3-5-1-1 4-3-3 Титуляри Вид Белек 27 24 Андре Онана Йоргос Меркис 30 12 Нусаир Мазрауи Nicolas Ioannou 44 3 Жоел Велтман Жоазиньо 23 21 Lisandro Martinez Роман Безяк 89 31 Николас Таляфико Lucas Souza 8 18 Razvan Marin Савас Гентсоглу 6 6 Дони ван де Бек Урош Матич 14 17 Дейли Блинд Dragan Mihajlovic 91 22 Хаким Зиеш Musa Tamari 11 10 Душан Тадич Андрия Павлович 20 7 Давид Нерес Резерви Andre Vidigal 71 28 Sergino Dest Antonio Jakolis 17 9 Клаас-Ян Хунтелаар Линус Халениус 9 84' Душан Тадич жълт картон Жоазиньо излиза 82' Andre Vidigal влиза 80' Нусаир Мазрауи червен картон 75' Николас Таляфико жълт картон 72' Давид Нерес излиза Клаас-Ян Хунтелаар влиза Андрия Павлович излиза 68' Линус Халениус влиза Роман Безяк излиза Antonio Jakolis влиза 62' Razvan Marin излиза Sergino Dest влиза 57' Lisandro Martinez жълт картон Роман Безяк жълт картон 46' Савас Гентсоглу жълт картон 37' 22' Жоел Велтман жълт картон 18' Razvan Marin жълт картон 16' Нусаир Мазрауи жълт картон 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

