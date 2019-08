СПАЛ Ферара взе вратар от Брюж

Елитният италиански СПАЛ 2013 Ферара привлече в състава си хърватския вратар Карло Летица от белгийския Брюж. 22-годишният страж преминава на стадион "Паоло Маца" като преотстъпен до лятото с опция за закупуване.

Official: Karlo Letica joins on loan SPAL from Club Brugge pic.twitter.com/iZ7hlme5PU