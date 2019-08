Тенис Шарапова подкрепи Анисимова 20 август 2019 | 16:36 - Обновена 0



My with you Amanda. — Maria Sharapova (@MariaSharapova) August 20, 2019 “Сърцето ми е с теб, Аманда”, написа в Twitter Шарапова.



17-годишната Анисимова е една от най-обещаващите млади тенисистки на САЩ, като тази пролет достигна до полуфиналите на “Ролан Гарос”.



