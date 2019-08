Удар за Сърбия: Теодосич аут от Световното

Капитанът и плеймейкър на сръбския национален отбор по баскетбол Милош Теодосич няма да играе на предстоящото Световно първенство в Китай заради контузия в крака, съобщи старши треньорът Александър Джорджевич пред журналисти.

"Положението с Теодосич не изглежда добро. Ядрено-магнитният резултат показва, че има 4-милиметрово скъсване на кръстни връзки и няма да пътува с нас. Това е на 99 процента бъдещето oколо неговото участие на първенството", заяви Джорджевич.

