Милан представи три от новите си попълнения

Leao: "It is a dream to be here, people in this club have made the difference. They have shown that they strongly believe in me and want me." — Milan Eye (@MilanEye) August 20, 2019 Много съм щастлив да бъда тук. Баща ми винаги ми е говорил за Милан и сега е добре, че съм тук. Много съм горд с това. Пазарувах със съпругата си, когато получих обаждането от Малдини. Баща ми е фен на Паоло и ние сме горди с това. Искам да пиша история с този клуб. Пристигам от бразилския футбол, който определено е различен, особено на тактическо ниво. Все още се нуждая от няколко дни, за да се адаптирам към клуба и идеите на треньора. Искам да науча езика и повече за играта на Джампаоло. Мисля, че по отношение на физиката приличам на Duarte: "Milan have quality defenders, if I have to eat grass here to conquer a place I will do it. It will be a healthy fight and whoever is better off will do it." — Milan Eye (@MilanEye) August 20, 2019 От Милан днес официално представиха трите си най-нови попълнения на пресконференция пред медиите. Това са опорният халф Исмаел Бенасер , нападателят Рафаел Леао и защитникът Лео Дуарте.“Първите ми впечатления са страхотни. Имаме голям отбор и спортен център, който да ни помогне да даваме най-доброто от нас. Милан е перфектният тим за мен да се уча още повече и да стана по-добър играч. Любимата ми роля е на плеймейкър пред защитата, но без проблеми ще играя там, където треньорът ме постави. Милан е имал велики шампиони и аз трябва да дам най-доброто от себе си, за да се доближава възможно най-близо до тях. Марко Джампаоло ме помоли да се присъединя към Милан и това вече означава много за мен. Когато от Милан ми се обадиха по време на Купата на африканските нации, не се замислих много. Знаех, че те настояваха да подпишат с мен, което беше най-важното нещо”, коментира Бенасер“Още щом пристигнах, бях добре посрещнат. Наистина съм щастлив от възможността да бъда част от този велик клуб. Треньорът решава за позицията. Аз съм играч, който много харесва да асистира и да се движи доста в атака. Мога да играя и като централен нападател, и като втори нападател. Мечта е да бъда тук. Хората в този клуб направиха разликата. Показаха, че силно вярват в мен и ме искат. Сравненията с бразилския Роналдо? Това е донякъде неподходящо сравнение. Той е велик играч, трябва да работя усърдно, за да достигна това ниво. Дойдох в Милан, защото това е клуб, който иска да залага на качествени млади играчи. Градим страхотен отбор също извън терена, всички искаме да постигнем целите си”, заяви Леао.Много съм щастлив да бъда тук. Баща ми винаги ми е говорил за Милан и сега е добре, че съм тук. Много съм горд с това. Пазарувах със съпругата си, когато получих обаждането от Малдини. Баща ми е фен на Паоло и ние сме горди с това. Искам да пиша история с този клуб. Пристигам от бразилския футбол, който определено е различен, особено на тактическо ниво. Все още се нуждая от няколко дни, за да се адаптирам към клуба и идеите на треньора. Искам да науча езика и повече за играта на Джампаоло. Мисля, че по отношение на физиката приличам на Тиаго Силва . Ако постигна и половината от неговите успехи, ще съм щастлив. Надявам се да взема позитивните му страни. Алесио Романьоли е голям играч. Малко го следях в Бразилия. Той много ми помага на позицията. Дано да се приспособя по-добре, за да дам своя принос. Милан има качествени защитници. Ако трябва да изям тревата, за да се преборя за титулярно място, ще го сторя. Ще бъде полезна битка, в която ще надделее по-добрият”, добави Дуарте.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1227 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

