Трите българки започват днес на US Open (програма)

Във втория мач на Корт №17 (около 20,00 часа) Елица Костова ще премери силите си с белгийката Янина Викмайер, чиято кариера не се развива добре от години, но през 2009 е полуфиналистка на US Open.



В четвъртия мач на Корт №13 пък Изабелла Шиникова ще срещне холандката Аранча Рус, която е поставена под №7 в пресявките.



ПЪЛНАТА ПРОГРАМА ВИЖТЕ ТУК! Днес започват участието си в квалификациите на US Open трите наши представителки - Виктория Томова, Изабелла Шиникова и Елица Костова. Стана ясна и програмата за деня, според която първа от българките в игра ще се появи първата ни ракета Виктория Томова. Тя излиза в първия мач на Корт №8 от 18,00 часа българско време срещу рускинята Анна Калинская, поставена под №17.



