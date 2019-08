Тенис Мъри обмисля да играе на по-ниско ниво, преди да се завърне пак в Тура 20 август 2019 | 11:52 0



"Смятам, че някои неща се получиха малко по-добре днес”, каза трикратният шампион от Големия шлем след срещата, цитиран от atptour.com. "Удрях топката може би малко по-чисто, отколкото в Синсинати. Мисля, че се придвижвах сравнително добре, за да достигна някои къси топки, които дори не тръгвах да гоня миналата седмица. Така че има някои добри неща, но и много елементи, които искам да подобря".



"Физически се чувствам добре, от гледна точка на факта, че не изпитвам болка и дискомфорт. Просто съм малко по-уморен от обикновено", призна Мъри.

Andy Murray lost 7-6, 7-5 to Tennys Sandgren in the #WinstonSalemOpen first round last night.



Murray: ‘I think there was some good stuff in there. I think my ball striking was better than last week.’ pic.twitter.com/t7bHBI29jN — Spreadex Sports (@SpreadexSport) 20 август 2019 г. Точно 210 дни, 8 часа, 25 минути и 24 секунди след сърцераздирателното съобщение, че може повече никога да не играе, Анди Мъри се завърна в игра на сингъл. Двукратният шампион от Мастърс турнира в Синсинати загуби мача си срещу Ришар Гаске от първи кръг на тазгодишния The Western & Southern Open с 4:6, 4:6, но победата му е в това, че отново може да играе.



Той прие "уайлд кард" от организаторите в Уинстън-Сейлъм, след като в последния момент реши да преустанови участието си в турнирите на двойки и да пропусне US Open. Анди се записа за надпреварите в Жухай и Пекин следващия месец, но обмисля да играе и на по-ниско ниво, за да натрупа практика.



"Наясно съм къде се намирам в момента и какво е нивото ми. На този етап съм конкурентоспособен, но равнището ми трябва да бъде по-добро. Може би се нуждая от това да играя едно ниво по-ниско, за да натрупам мачове и да изградя играта си малко повече, преди да започна да се състезавам отново в Тура", каза Мъри.

Andy Murray Pondering Return To Challenger Tour Following Winston-Salem Exit



"Атмосферата беше страхотна. Всеки беше супер развълнуван. Ясно е, че кариерата на Анди говори сама по себе си. Да бъде тук и да се състезавам срещу него тази вечер, беше удоволствие", каза американецът след победата.



"Мачът сам по себе си беше много оспорван. Първият сет можеше да отиде на сметката и на двамата, а да го затворя, бе истинско облекчение. Двусетовият двубой се оказа напрегнат, дълъг и физически изискващ, а аз съм щастлив, че преминах през него", каза Тенис Сандгрен.



TennisKafe.com

