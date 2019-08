Бокс Люк Кембъл: Ако нацеля Ломаченко, ще го нокаутирам 20 август 2019 | 10:18 0



"Ако успея да вкарам на Ломаченко чист удар, ще мога да го нокаутирам - коментира пред "Боксингсен Кембъл. - Имам отличен спаринг партньор. Световният шампион в суперлека категория Джон Тейлър."

На същата галавечер ще се бият Хюи Фюри и Александър Поветкин. Люк Кембъл (Анг) е готов да счупи мита за непобедения Васил Ломаченко (Укр) в дербито между двете звезди на 31 август в Лондон. Битката ще бъде за две от световните титли по бокс за професионалисти в тежка категория."Ако успея да вкарам на Ломаченко чист удар, ще мога да го нокаутирам - коментира пред "Боксингсен Кембъл. - Имам отличен спаринг партньор. Световният шампион в суперлека категория Джон Тейлър."На същата галавечер ще се бият Хюи Фюри и Александър Поветкин.

