Кобрата отговори подобаващо на Тайсън Фюри

Официалният претендент на IBF в тежка категория Кубрат Пулев отговори на нападките на бившия световен шампион на WBA, IBF и WBO и настоящ линеен шампион Тайсън Фюри по повод отказа на българския боксьор да се бие с него. Кобрата твърди, че всъщност е точно обратната ситуация.

"Фюри използва мен и някои други боксьори, за които знае, че в момента не сме на разположение поради различни причини, само за да може да си прави PR. Преди няколко години той отказа да се бие с мен и то не защото беше ангажиран, както аз съм сега. Той беше на разположение, но просто се уплаши!", заяви Кубрат.

След като спечели с единодушно решение на съдиите срещу братовчеда на Тайсън Фюри - Хюи Фюри, миналия октомври, Пулев стана задължителен претендент за титлата на IBF и сега чака победителя от предстоящия реванш между Анди Руис и Антъни Джошуа.

“We offered to fight to Kubrat Pulev, A. Povetkin, Charles Martin, Trevor Bryan, Jarrell Miller… the list goes on and on. All these guys were either unable to fight or not willing.

