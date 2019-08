Италия Властите в Рим на нокти заради ултраси на Левски 20 август 2019 | 07:36 - Обновена 0



Fabrizio #Piscitelli, (also known as Diabolik) Irriducibili leader, shot dead in Rome https://t.co/ERRtS9bkOP pic.twitter.com/hW98kUOwOf — The Laziali (@The_Laziali) August 7, 2019 Както е известно ултрасите на Левски и Лацио са в близки отношения и се подкрепят. От страх от размирици, префектурата в Рим разпореди на поклонението в базиликата “Божествена любов” да присъстват само 100 души. Това едва ли ще бъде изпълнено. Тифозите на “орлите” са категорични, че нищо не може да ги спре да изпратят своя лидер. Според медиите в Рим се очакват и делегации от побратимените агитки на Лацио. Това са привържениците на Левски, Властите в италианската столица Рим са изправени на нокти заради очакваната поява на ултраси на Левски в сряда. Тогава е погребението на тартора на агитката на Лацио Фабрицио Пискители - Диаболик, който беше застрелян на 7 август, но едва сега получи дата и час за церемонията.Както е известно ултрасите на Левски и Лацио са в близки отношения и се подкрепят. От страх от размирици, префектурата в Рим разпореди на поклонението в базиликата “Божествена любов” да присъстват само 100 души. Това едва ли ще бъде изпълнено. Тифозите на “орлите” са категорични, че нищо не може да ги спре да изпратят своя лидер. Според медиите в Рим се очакват и делегации от побратимените агитки на Лацио. Това са привържениците на Левски, Уест Хам , Ференцварош и други. Властите са категорични, че поклонението и погребението могат да прераснат в масови размирици и са решени да осуетят подобен негативен сценарии. Карабинерите вече са притеснени и от предстоящото римско дерби, защото ултрасите могат да превърнат стадиона в сцена на протести срещу органите на реда.

