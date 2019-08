Барселона загуби Дембеле за пет седмици

Добрата новина е, че за разлика отпреди година, този път отсъствието на Дембеле ще е по-кратко - "само" пет седмици. Информацията беше разпространена официално от клуба. През миналия сезон Дембеле отново се контузи в първия кръг и отсъства няколко месеца от терена.

Любопитното е, че Дембеле беше гласен да стане част от сделката между Барселона и Пари Сен Жермен по завръщането на бразилеца в каталунската столица. Травмата му обаче може да осуети тези планове.

FC Barcelona player @Dembouz has been diagnosed with a strain to his left hamstring, and is set to miss the next five weeks with the injury



