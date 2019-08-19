Петър Хубчев на мача на ЦСКА 1948

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БГ Футбол
Старши треньорът на Левски Петър Хубчев се намира в официалната ложа на стадион "Васил Левски". Специалистът гледа изявите на футболистите на ЦСКА 1948 и Поморие.
След първия половин час "червените" водят с 4:1, като хеттрик записа голмайсторът на отбора Андон Гущеров. Нападателят вече има 8 попадения на сметката си от началото на сезона.
Втора лига
5 кръг, понеделник 19 август
ЦСКА 1948
5:1краен резулат
Поморие
8 халф
10 вратар
x
(5`) Андон Гущеров
1:0
(7`) Васил Шопов
2:0
2:1
(12`) Милен Танев
(21`) Андон Гущеров
3:1
(34`) Андон Гущеров
4:1
(58`) Андон Гущеров
5:1
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(Гост) 8
отговор
Хубчев усешта, че и това ЦСКА ще бие отборчето му съвсем скоро Рейтинг: 1 1
(Гост)
То друго ЦСКА няма, това менте в първа лига е Литекс! Рейтинг: 1 0
(Гост) 7
отговор
САМО ЦСКА 1948 ВСИЧКО ДРУГО Е МЕНТЕ Рейтинг: 5 1
(Гост) 6
отговор
А още по-голям ташак ще е 1948 за изклеца цска-ловеч. Ха ха ха ха Рейтинг: 8 2
(Гост) 5
отговор
А още по-голям ташак ще е 1948 за изклеца цска-ловеч. Рейтинг: 8 2
(Гост) 4
отговор
Подкрепят се братските оБори! Хахах Рейтинг: 0 5
(Гост) 3
отговор
Хубчев, пробвай Гушера в национала. Човекът е голмайстор отвсякъде. Има страхотно пласиране. Рейтинг: 5 0
(Гост) 2
отговор
То и аз исках да отида на този мач, но се озовах в Ловеч. Рейтинг: 11 2
(Гост) 1
отговор
Хубчев, взимай гущерчето да бележи за сините. Време му е за първа лига! Рейтинг: 7 4
(Гост)
Догодина и Гущера ще ви клеца раздърпаното отборче. Голям ташаk ще е две ЦСКА да ви клецат а? Ха ха ха ха ха ха Рейтинг: 2 13
(Гост)
А ти продажен боклук за кое цска си менте Рейтинг: 0 0