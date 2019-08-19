ЦСКА 1948 CSKA 1948

ЦСКА 1948 5:1 Поморие

последен:
19.08.2019

Локомотив (Горна Оряховица) - ЦСКА 1948

следващ:
24.08.2019

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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На живо Отзиви след ЦСКА 1948 - ОФК Поморие 5:1
БГ Футбол

Петър Хубчев на мача на ЦСКА 1948

19 август 2019 | 20:40 - Обновена
Петър Хубчев на мача на ЦСКА 1948
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Старши треньорът на Левски Петър Хубчев се намира в официалната ложа на стадион "Васил Левски". Специалистът гледа изявите на футболистите на ЦСКА 1948 и Поморие.

След първия половин час "червените" водят с 4:1, като хеттрик записа голмайсторът на отбора Андон Гущеров. Нападателят вече има 8 попадения на сметката си от началото на сезона.
Втора лига
5 кръг, понеделник 19 август
ЦСКА 1948
5:1краен резулат
Поморие
Титуляри
Резерви
Ивайло Климентов Ивайло Климентов8 Алеко Христов0 Алеко Христов
Втора лига М П Р З Г точки
1 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
5
5
0
0
14:2 (12)
15
2 Септември (София) Септември (София)
4
4
0
0
9:3 (6)
12
3 Локомотив (София) Локомотив (София)
5
4
0
1
7:2 (5)
12
4 Хебър (Пазарджик) Хебър (Пазарджик)
5
3
1
1
7:3 (4)
10
5 Кариана (Ерден) Кариана (Ерден)
4
3
1
0
5:1 (4)
10
6 Нефтохимик Нефтохимик
5
3
0
2
12:6 (6)
9
7 Монтана Монтана
5
2
2
1
8:5 (3)
8
8 Лудогорец 2 Лудогорец 2
5
2
2
1
6:4 (2)
8
9 Литекс Литекс
4
2
0
2
10:6 (4)
6
10 Ботев (Гълъбово) Ботев (Гълъбово)
5
1
3
1
5:7 (-2)
6
11 Локомотив (Горна Оряховица) Локомотив (Горна Оряховица)
5
1
2
2
2:7 (-5)
5
12 Черноморец (Балчик) Черноморец (Балчик)
4
1
1
2
3:4 (-1)
4
13 Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград)
4
1
1
2
4:6 (-2)
4
14 Поморие Поморие
5
1
0
4
3:9 (-6)
3
15 Спартак (Плевен) Спартак (Плевен)
5
0
1
4
1:10 (-9)
1
16 Струмска слава Струмска слава
5
0
0
5
1:10 (-9)
0
17 Спартак (Варна) Спартак (Варна)
5
0
0
5
0:12 (-12)
0
  • Плейоф промоция
  • Бараж
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Спортни новини		 Прочетена 1898

Добави коментар ›› Коментари (8)

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К
(Гост) 8
отговор
19 август 2019 | 22:02

Хубчев усешта, че и това ЦСКА ще бие отборчето му съвсем скоро Рейтинг: 1 1

Ххх
(Гост)
19 август 2019 | 22:08

То друго ЦСКА няма, това менте в първа лига е Литекс! Рейтинг: 1 0

ЦСКА
(Гост) 7
отговор
19 август 2019 | 21:29

САМО ЦСКА 1948 ВСИЧКО ДРУГО Е МЕНТЕ Рейтинг: 5 1

До ЦСКА
(Гост) 6
отговор
19 август 2019 | 21:18

А още по-голям ташак ще е 1948 за изклеца цска-ловеч. Ха ха ха ха Рейтинг: 8 2

До ЦСКА
(Гост) 5
отговор
19 август 2019 | 21:17

А още по-голям ташак ще е 1948 за изклеца цска-ловеч. Рейтинг: 8 2

Мм
(Гост) 4
отговор
19 август 2019 | 21:14

Подкрепят се братските оБори! Хахах Рейтинг: 0 5

ЦСКА - Пазарджик
(Гост) 3
отговор
19 август 2019 | 21:08

Хубчев, пробвай Гушера в национала. Човекът е голмайстор отвсякъде. Има страхотно пласиране. Рейтинг: 5 0

СТОИКАС СТОИЛАС
(Гост) 2
отговор
19 август 2019 | 20:56

То и аз исках да отида на този мач, но се озовах в Ловеч. Рейтинг: 11 2

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
BBP
(Гост) 1
отговор
19 август 2019 | 20:47

Хубчев, взимай гущерчето да бележи за сините. Време му е за първа лига! Рейтинг: 7 4

ЦСКА
(Гост)
19 август 2019 | 20:50

Догодина и Гущера ще ви клеца раздърпаното отборче. Голям ташаk ще е две ЦСКА да ви клецат а? Ха ха ха ха ха ха Рейтинг: 2 13

Да
(Гост)
19 август 2019 | 21:51

А ти продажен боклук за кое цска си менте Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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