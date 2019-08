Миочич с най-голям хонорар след UFC 241

Миналият уикенд станахме свидетели на едно от най-добрите събития, които UFC успяха да организират тази година. Организацията гостуваше в Калифорния, където се проведе UFC 241: Кормие срещу Миочич 2. В главната битка Стипе Миочич нокаутира Даниел Кормие, с което си върна титлата в тежка категория и двамата с DC взимат най-високите заплати след събитието. Ето какви са всички заплати на бойците, които дадоха всичко от себе си и заложиха здравето си, за да ни забавляват с добри сблъсъци:

Daniel Cormier (181) and @Stipe Miocic (123) combine for 304 significant strikes, a new single-fight @UFC heavyweight record. #UFC241 pic.twitter.com/VSai47TcVx