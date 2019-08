Моторни спортове Роси се нуждае от правилния мотор за Десетата, твърди шефът на екипа му 19 август 2019 | 17:15 - Обновена 0



"Валентино може да спечели Десетата. Въпросът е дали ние сме способни да му дадем правилния мотор, за да направи това. Оптимист съм и вярвам, че можем да го постигнем. Не титлите са най-важното в спорта, а възможността да си конкурентен и да си най-добрият измежду останалите", коментира Галбусера.



Have a look at how the stats compare for their eras of dominance pic.twitter.com/AbrStRmDUa — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) August 11, 2019 Шефът на екипа на Валентино Роси Силвано Галбусера вярва, че Доктора може да спечели десета титла в MotoGP, но с правилния за това мотор. Галбусера се присъедини към екипа на Валентино след престой в Световния Супербайк шампионат и през 2015-а бе изключително близо до това да му помогне да спечели юбилейния трофей."Валентино може да спечели Десетата. Въпросът е дали ние сме способни да му дадем правилния мотор, за да направи това. Оптимист съм и вярвам, че можем да го постигнем. Не титлите са най-важното в спорта, а възможността да си конкурентен и да си най-добрият измежду останалите", коментира Галбусера. След спад в представянето на Роси през 2019-а мястото на Галбусера изглеждаше несигурно, но Валентино отказа да смени шефа на своя екип и му гласува допълнително доверие. The atmosphere is electric! @ValeYellow46 heads out to join his rivals on the grid! #AustrianGP pic.twitter.com/7EIRAw9A0y — MotoGP™ (@MotoGP) August 11, 2019

