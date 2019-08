Моторни спортове Тежка катастрофа с петима пилоти в Индикар и червени флагове (видео) 19 август 2019 | 12:45 - Обновена 0



Here's how drivers saw the Lap 1 incident at @PoconoRaceway. #ABCSupply500 // #INDYCAR pic.twitter.com/Kv4C25557p — NTT IndyCar Series (@IndyCar) August 18, 2019 Петима пилоти, включително претендентът за титлата в американските автомобилни серии Индикар тази година Александър Роси, участваха в инцидент в първата обиколка от неделното състезание на "Поконо Рейсуей". Катастрофата стана малко след старта на кръга, на втория завой. Такума Сато, Александър Роси и Раян Хънтър-Рей бяха във външната част от завоя, когато Сато удари двамата пилоти. Тримата се удариха в стената от вътрешната страна на трасето, минаха през тревата, след което Сато докосна автомобила на Феликс Розенквист и го изпрати в бариерите на трасето. Джеймс Хинчклиф се опита да избегне инцидента, но също се удари в стената. И петимата пилоти се разминаха без наранявания. Единствено Розенквист бе транспортиран до болница за по-подробен преглед, но няколко часа по-късно бе изписан. Веднага след инцидента бяха показани червени флагове и състезанието бе подновено 45 минути по-късно, докато бъдат поправени щетите по бариерите. За Роси този инцидент дойде в доста лош момент като той се бори за титлата с лидера Джоузеф Нюгардън и бе само на 16 точки зад него в генералното класиране преди "Поконо". Екипът на Роси направи поправки по автомобила по време на червения флаг и той успя да рестартира, но с промените по колата бе нарушена точка от правилника и пилотът получи 10-секундно наказание. Роси, Хънтър-Рей и Хинчклиф решиха да рестартират, но и тримата финишира няколко обиколки след победителя Уил Пауър. Роси пък се отдалечи на 35 точки от Нюгардън. It’s all hands on deck in the 27 garage as we work to get AR back on track.



Every. Point. Counts. #IndyCar #ABCSupply500 pic.twitter.com/ebwyGMUPdf — Andretti Autosport (@FollowAndretti) August 18, 2019

