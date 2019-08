Манчестър Юнайтед плаща на Рохо, за да напусне

Манчестър Юнайтед възнамерява да се раздели с защитника Маркос Рохо, според британските медии.





Аржентинецът можеше да премине в Евертън , но трансферът се провали, защото "карамелите" искаха да вземат играча под наем, а от "червените дяволи" имаха желаение за постоянен трансфер. Оле Гунар Солскяер няма разчитат на играча, който печели по 130 хиляди лири седмично и има още две години от своя договор.

