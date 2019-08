Тенис Три българки в квалификациите на US Open 19 август 2019 | 12:04 0



копирано

Три българки започват от квалификациите на US Open с надежда да достигнат до основната схема на последния за годината турнир от “Големия шлем”. Първата ракета на България Виктория Томова ще играе в първия кръг на пресявките срещу 20-годишната Анна Калинская от Русия, която е номер 123 в световната ранглиста. През тази година Томова победи рускинята с 6:4, 6:2 на турнира на трева в Бирмингам. До момента Вики води с 2:1 победи срещу Калинская.



Изабелла Шиникова ще стартира срещу поставената под номер 7 Аранча Рус от Холандия, която е номер 109 в световната ранглиста. Елица Костова пък ще играе срещу Янина Викмайер от Белгия, която е номер 159 в света, но е полуфиналистка на US Open през 2009 година.



Срещите и на трите българки са настрочени за утре. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 604

1