Филипе беше решен да играе при нас, разкриха баварците

Взетият от Барселона Филипе Коутиньо е искал на всяка цена да бъде преотстъпен в Байерн (Мюнхен) . Това споделиха от ръководството на баварците, след като тази сутрин атакуващият халф се обвърза с тях. Имаше информации, че бившият играч на Ливърпул е бил упорито предлаган на Пари Сен Жермен , но самият той не е искал да ходи там.

“По време на преговорите Филипе много ясно показа, че иска да дойде в Байерн. Той беше твърд в това свое решение”, сподели спортният директор на мюнхенци Хасан Салихамиджич.

Agreement with @FCBayern for the loan of @Phil_Coutinho

More details: https://t.co/YWy78OmRnU pic.twitter.com/6J5DN00SmC