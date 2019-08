Други спортове Един от най-известните атлети пред Sportal.bg: В България има бодибилдъри, които са готови за голямата сцена! 19 август 2019 | 11:40 0



копирано

Sportal.bg. Той се завърна на сцената с титла в Италия, като това бе поредно голямо отличие във витрината му.



-Здравей, завърна се на сцената с титла в Италия. На какво ниво беше конкуренцията?



- Здравей! На про квалификация нивото винаги е много високо. Идват състезатели от цял свят и целта на всички е да грабнат про картата, която дава право на атлета да се състезава с професионалистите, като има възможност да печели сериозни парични награди, а и да се класира за участие на "Мистър Олимпия". Това е най-престижното състезание в света. Това е все едно българин да играе титуляр в Реал Мадрид.



- Трудна ли беше подготовката за състезанието?



- Не! Трудно ми беше преди 16 години, когато започнах. Сега познавам отлично тялото си и всичко става с лекота.



- Ти си един от най-успешните атлети в България. Какво е нужно, за да стигнеш до това ниво?



- Благодаря! В нашия спорт и дисциплината, в която взимам участие, преди всичко, се иска да си добре генетично разположен. Търси се както симетрично тяло с тънка талия и широки рамене, така и приятно цялостно излъчване. Лице, усмивка. Също е важно да имаме много търпение и страшно силни волеви качества, защото е наистина трудно и изисква доста време да постигнеш тази визия.



- Кой е най-хубавият ти момент в професионалната ти кариера?



- Във всяка една моя изява намирам по един такъв момент. Без значение дали съм загубил, или спечелил, винаги има нещо положително.



- Има ли млади бодибилдъри в България, които са готови за голямата сцена?



- Има, разбира се. И те започват да го правят. Преди години нямахме самочувствието да се покажем на големия подиум, но сега момчетата го правят и то доста успешно.

View this post on Instagram 3 от 3! Ifbb Elite Pro @nenko_andreev - Шампион при Мъжете, Младежите и АБСОЛЮТЕН Шампион на @swedengrandprix A post shared by (@slavigoranchovski) on Apr 13, 2019 at 2:15am PDT

- Какво може да посъветваш младите, за да успеят в този гладиаторски спорт?



- Реалната преценка за себе си е много важна. Също така и доброто обкръжение. Хубаво е да имаме хора около нас, които да ни мотивират, но и в даден момент да имат смелостта да ни кажат истината в очите. На второ място бих ги посъветвал да си наемат треньор, който е навътре в материята. Така ще спестят минимум пет години от време в лутане. Също биха запазили здравето си, което е от огромно значение.



- Ти също си успешен треньор. Хората в залите търсят ли професионално мнение?



- Търсят, но такова рядко се намира. Професионалистите в България са много малко. Напълни се с YouTube звезди, преводачи на статии и анализатори, които дават информация, но и те не знаят каква е точно тя и какво могат, или дали въобще могат да постигнат нещо с нея, защото самите те никога не са пробвали или изпитали нещата върху себе си. За съжаление това е българската действителност, а хората, когато са неуки в дадена област, се лъжат много лесно. Човек разчита на тялото си цял живот. Нашата работа е отговорна и грешни съвети и могат да нанесат сериозни щети за дълъг период от време. За съжаление съм го виждал десетки пъти във фитнес залите - възпитан съм да не се меся, но когато преценя, че може да се стигне до травма - действам.



- Треньор или състезател - кое е по-трудно?

- Всяко нещо си има своя чар. Физически по-трудно е да си състезател, но психически като треньор понасяш всичко върху себе си. Ставаш близък с всеки един състезател и преживявате заедно всяка една трудност и емоция.

View this post on Instagram Успешна седмица на всички ——————————————————- #success #winner #mensphysique #npc A post shared by (@slavigoranchovski) on Nov 25, 2018 at 11:20pm PST

- Какви са целите ти?



- От една година стартирах отбора си Team Goranchovski, в който влизат все повече и повече състезатели. Целта ми е всеки един от тях да постигне мечтата си и да стане атлет на топ ниво. Също така се занимавам с доста, да ги наречем “нормални” трениращи. Те постигат страхотни резултати и имам силното желание да продължат да го правят и да бъдат все по щастливи с новите си визии. Заедно постигаме внушителни трансформации за няколко месеца - тук говорим както за дами над 40 години, така и за хора с наднормено тегло. Друга цел ми е да завърша и отворя първото по рода си студио за тренировки с електро-мускулна стимулация, където със симбиозата от машина, системата Crosscore и моята методика на тренировки, ще има магически резултати.



- Какво още искаш да постигнеш в бодибилдинга?



- Искам да успея да взема про карта! Един от най-известните атлети и треньори в културизма в България Слави Горанчовски даде специално интервю за. Той се завърна на сцената с титла в Италия, като това бе поредно голямо отличие във витрината му.- Здравей! На про квалификация нивото винаги е много високо. Идват състезатели от цял свят и целта на всички е да грабнат про картата, която дава право на атлета да се състезава с професионалистите, като има възможност да печели сериозни парични награди, а и да се класира за участие на "Мистър Олимпия". Това е най-престижното състезание в света. Това е все едно българин да играе титуляр в Реал Мадрид.- Не! Трудно ми беше преди 16 години, когато започнах. Сега познавам отлично тялото си и всичко става с лекота.- Благодаря! В нашия спорт и дисциплината, в която взимам участие, преди всичко, се иска да си добре генетично разположен. Търси се както симетрично тяло с тънка талия и широки рамене, така и приятно цялостно излъчване. Лице, усмивка. Също е важно да имаме много търпение и страшно силни волеви качества, защото е наистина трудно и изисква доста време да постигнеш тази визия.- Във всяка една моя изява намирам по един такъв момент. Без значение дали съм загубил, или спечелил, винаги има нещо положително.- Има, разбира се. И те започват да го правят. Преди години нямахме самочувствието да се покажем на големия подиум, но сега момчетата го правят и то доста успешно.- Реалната преценка за себе си е много важна. Също така и доброто обкръжение. Хубаво е да имаме хора около нас, които да ни мотивират, но и в даден момент да имат смелостта да ни кажат истината в очите. На второ място бих ги посъветвал да си наемат треньор, който е навътре в материята. Така ще спестят минимум пет години от време в лутане. Също биха запазили здравето си, което е от огромно значение.- Търсят, но такова рядко се намира. Професионалистите в България са много малко. Напълни се с YouTube звезди, преводачи на статии и анализатори, които дават информация, но и те не знаят каква е точно тя и какво могат, или дали въобще могат да постигнат нещо с нея, защото самите те никога не са пробвали или изпитали нещата върху себе си. За съжаление това е българската действителност, а хората, когато са неуки в дадена област, се лъжат много лесно. Човек разчита на тялото си цял живот. Нашата работа е отговорна и грешни съвети и могат да нанесат сериозни щети за дълъг период от време. За съжаление съм го виждал десетки пъти във фитнес залите - възпитан съм да не се меся, но когато преценя, че може да се стигне до травма - действам.- Всяко нещо си има своя чар. Физически по-трудно е да си състезател, но психически като треньор понасяш всичко върху себе си. Ставаш близък с всеки един състезател и преживявате заедно всяка една трудност и емоция.- От една година стартирах отбора си Team Goranchovski, в който влизат все повече и повече състезатели. Целта ми е всеки един от тях да постигне мечтата си и да стане атлет на топ ниво. Също така се занимавам с доста, да ги наречем “нормални” трениращи. Те постигат страхотни резултати и имам силното желание да продължат да го правят и да бъдат все по щастливи с новите си визии. Заедно постигаме внушителни трансформации за няколко месеца - тук говорим както за дами над 40 години, така и за хора с наднормено тегло. Друга цел ми е да завърша и отворя първото по рода си студио за тренировки с електро-мускулна стимулация, където със симбиозата от машина, системата Crosscore и моята методика на тренировки, ще има магически резултати.- Искам да успея да взема про карта! 0



копирано

МАРТИН СТОИЧКОВ репортер - отдел "Футбол" Прочетена 2907 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1